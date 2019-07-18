Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak. Bolu maçında süre alamayan yeni transferler Max Kruse ve Vedat Muriç’in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues’in oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele Ülker Stadı’nda oynanacak. Yarın akşam 18.30’da başlayacak olan müsabaka FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube kanalından yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Ersun Yanal, drone ile takip etmişti

Topuk Yaylası'ndaki idmanları drone ile takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam, oyunculara giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)