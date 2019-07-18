Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Boluspor ile deplasmanda oynamış ve 2-0 kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler, yeni sezon öncesi ikinci sınavına Bursaspor karşısında çıkacak. Bolu mücadelesinde süre almayan Max Kruse ve Vedat Muriç’in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues’in oynaması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak. Bolu maçında süre alamayan yeni transferler Max Kruse ve Vedat Muriç’in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues’in oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Mücadele Ülker Stadı’nda oynanacak. Yarın akşam 18.30’da başlayacak olan müsabaka FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube kanalından yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.
Ersun Yanal, drone ile takip etmişti
Topuk Yaylası'ndaki idmanları drone ile takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam, oyunculara giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:
22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)