Fenerbahçe - Bursaspor (CANLI)
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Boluspor ile deplasmanda oynamış ve 2-0 kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler, yeni sezon öncesi ikinci sınavına Bursaspor karşısında çıktı. Bolu mücadelesinde süre almayan Max Kruse ve Vedat Muriç, Bursa maçında ilk 11'de başladı. Takıma sonradan katılan Garry Rodrigues ise yedeklerde yer alıyor.
Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor. Bolu mücadelesinde süre almayan Max Kruse ve Vedat Muriç, Bursa maçında ilk 11'de başladı. Takıma sonradan katılan Garry Rodrigues ise yedeklerde yer alıyor.
MAÇ BAŞLADI...
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Harun, Jailson, Sadık, Okan, Cebrail, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Muriqi
Bursaspor: Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Jani, Ozan, Emirhan, Burak, Onur, Çağatay, Kubilay
Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda?
Mücadele Ülker Stadı’nda oynanacak. 18.30’da başlayan müsabaka FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube kanalından yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de...
Ersun Yanal, drone ile takip etmişti
Topuk Yaylası'ndaki idmanları drone ile takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam, oyunculara giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:
22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)