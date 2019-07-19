Fenerbahçe - Bursaspor (CANLI)

Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor. Bolu mücadelesinde süre almayan Max Kruse ve Vedat Muriç, Bursa maçında ilk 11'de başladı. Takıma sonradan katılan Garry Rodrigues ise yedeklerde yer alıyor.

MAÇ BAŞLADI...





İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Harun, Jailson, Sadık, Okan, Cebrail, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Muriqi

Bursaspor: Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Jani, Ozan, Emirhan, Burak, Onur, Çağatay, Kubilay

Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Mücadele Ülker Stadı’nda oynanacak. 18.30’da başlayan müsabaka FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube kanalından yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de...

Ersun Yanal, drone ile takip etmişti

Topuk Yaylası'ndaki idmanları drone ile takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam, oyunculara giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)