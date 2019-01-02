Tarihinde ilk kez ilk yarıyı düşme hattında kapatan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı öncesi yeni yıl tatilinin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Samandıra’da bir araya gelecek Sarı-Lacivertliler, ilk idmanını bugün saat 18.00’de gerçekleştirecek. Oyuncularını tatile gönderirken, “Hem kafanızı dinleyin hem de vereceğim program doğrultusunda çalışıp, İstanbul’a hazır dönün” talimatı veren teknik direktör Ersun Yanal, Samandıra’da başlayıp, 11 Ocak akşamı Antalya’nın Belek bölgesinde sona erecek olan kamp döneminde yeni yasalarını devreye sokacak. Tatil modundan futbolcularının acilen sıyrılmasını isteyecek olan tecrübeli çalıştırıcı, onlarla bir mentör gibi sürekli konuşacak, arkadaşlık ve takım ruhunun yeniden canlandırılması yönünde telkinde bulunacak.

Sorunsuz girmek istiyorlar

Ayrıca çok iyi bir çalışma dönemi sonrası 2. yarıya sorunsuz girilmesini isteyen Yanal, olası transferlere de hızlandırılmış bir program uygulatacak. Fenerbahçe kafilesi yarın sabah idman yapıp, öğleden sonra özel uçakla Antalya’ya, oradan da otobüsle Belek’e gidecek.

Yusuf Dursun

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