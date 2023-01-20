Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte sıcak saatler yaşanmaya başlandı. Sarı - lacivertlilerde son günlerde hareketli saatler yaşanıyor.

İSMAİL YÜKSEK İMZALADI

Fenerbahçe , İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Kulübümüzün 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek’in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek. İsmail Yüksek’e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz."

BRUMA KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin KAP'a gönderdiği yazıda; Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

"ALİ KOÇ BİZE ÖNERDİ"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, D-Smart'ta yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin de kendilerine iki oyuncu önerdiğini aktarmıştı.

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Yıldırım, "Ali Koç bize Bruma ve Mauricio Lemos'u önerdi bizim stopere ihtiyacımız yok dedim. Kartal Kayra Yılmaz ile görüştük Ümraniye'de kiralık olarak oynuyor orada mutsuzdu teklif yaptık gelmek istedi ama Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayra'yı bırakmak istemedi." ifadelerini kullandı.

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