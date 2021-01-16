Sarı-Lacivertliler sadece sezonun ikinci yarısı için değil gelecek yılı da düşünerek transferde adım attı. Fenerbahçe'nin dün gece duyurduğu ikinci transfer Bright Osayi-Samuel oldu. Kulübün resmi Twetter hesabından, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere anlaşıldığı kaydedildi. Kulübün açıklamasında, Nijerya asıllı İngiliz oyuncununtransfer detaylarının önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi.

8 kulüp istedi Fener'i seçti

Premire Lig'in bir altı olan Championship'te forma giyen Osayi-Samuel bu yıl QPR'da 21 maçta forma giydi, 3 gol 3 sasitle oynadı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olması nedeniyle bonservis ödenmeyeceği için tam 8 farklı kulübün Osayi-Samuel'e tranfser teklifinde bulunduğu kaydedildi. Ancak İngiliz oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği öğrenildi.

'10 milyon Euro olurdu'

Sky Sports'taki Osayi-Samuel ile ilgili yapılan değerlendirmede genç ismin sözleşmesinin bitmesinin onu isteyen kulüpler için avantaj olduğu kaydedildi. Aksi kontratında 3 ya da 4 seni gibi süre olması durumunda 23 yaşındaki oyuncunun değerinin 8-10 milyon Euro olacağı kaydedildi.