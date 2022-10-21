Yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe , kadrosuna birçok yabancı oyuncuyu katarak neredeyse yeni bir takım kurdu.

Süper Lig 'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden sarı-lacivertli takımın gösterdiği performans sonrası taraftardan tam not almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de bu sezon savunma hattını da yeni transferler daha güçlü hale getirildi. Luan Peres ve Gustavo Henrique transferleri sonrası sarı-lacivertli takımın savunmada gösterdiği performans da dikkat çekti.

FENERBAHÇE LİGİ DOMİNE ETTİ

Tempolu futboluyla dikkat çeken Fenerbahçe, Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla gol atan (28), gol beklentisi yaratan (19.56 xG) ve net gol pozisyonuna giren (37) takım konumunda.

GUSTAVO HENRİQUE'NİN SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAYA ULAŞILDI

Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detaya ulaşıldı.

OYUNCUNUN BONSERVİSİ ALINACAK

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.

ESKİ SAKATLIĞI NÜKSEDERSE MADDE DEVRE DIŞI KALIYOR

Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü.

Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.

Kontratta ayrıca Flamengo'da daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, zorunlu alma maddesinin ortadan kalkacağı da bulunuyor. (Sabah)

İlgili Haberler Fenerbahçe'de Willian Arao göreve hazır



