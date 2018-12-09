Fenerbahçe, BOTAŞ'ı farklı geçti: 46-62

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ’ı 62-46 yendi.

09 Aralık 2018, Pazar 19:55
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Fenerbahçe, BOTAŞ'ı farklı geçti: 46-62

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ’ı 62-46 yendi.

BOTAŞ: 46 - Fenerbahçe: 62

Salon: Ankara

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Benhur İrcel

BOTAŞ: Cuic 3, Olcay Çakır Turgut 5, Melis Gülcan, Loyd 2, Williams 15, Krivacevic 14, Büşra Akbaş 5, Kübra Erat 2, Sehernaz Çidal

Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Zandalasini 4, Stokes 7, Plum 11, Tuğçe Canıtez 7, Özge Yavaş, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı

1. periyot: 11-12

Devre: 24-27

3. periyot: 35-50

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