Fenerbahçe , devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı lacivertlilerde özellikle stoper bölgesi için kadroya yeni bir ismin dahil edilmesi planlanıyor. Bu doğrultudu Kanarya'nın tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, 8+3 yabancı kuralı nedeniyle takıma yerli bir ismin kazandırılmasını yönetime iletti.

YERLİ LİSTESİ OLUŞTU

Sarı lacivertliler, yerli transferi düşüncesinde ilk olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve milli takıma da davet edilen 28 yaşındaki futbolcu Samet Akaydın'ı gözüne kestirdi. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuyu Adana Demirspor, 3 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle göndermek istiyor. Sarı lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapmayı planlıyor.





HERKESİN GÜNDEMİNDE

Kanarya'da ikinci aday ise İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan. Her transfer döneminde adı 4 büyüklerle anılan milli futbolcu için sarı lacivertliler nabız yoklamaya devam ediyor. Özellikle İtalyan ekibinin bonservis bedelinde 5 milyon euro'dan aşağı inmemesi geçen yaz transfer döneminde oyuncunun Türkiye'ye gelmesindeki en büyük engeli teşkil etmişti. Sarı lacivertliler, bu transfer içn 4 milyon eurodan fazla ücret vermek istemiyor.

SON BOMBA SERDAR SAATÇI

Fenerbahçe'nin gündemine son gelen isim ise Beşiktaş 'ta sezon başında sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan ve Avrupa'ya gitmek istediği için Portekiz'in Braga kulübüne transfer olan 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı oldu.





Takvim'in haberine göre; Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarı sonrası A Takım'a yükselen Serdar Saatçı sonrasında Valerien Ismael ile yaşadığı problemler nedeniyle Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde süre alamayan 19 yaşındaki futbolcu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ocak ayında son hamlesini yapacak.

Yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe, Braga'nın belirlediği bonservis bedeline göre hareket edecek. 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

BRAGA'DA MAÇI YOK!

Serdar Saatçı, Braga B takımında forma giyiyor ve performansı henüz istenilen düzeyde olmadığı için A Takım'da görev verilmiyor. Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 18 kez oynayan ve Süper Lig'de 11 maçta forma giyen genç stoper, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.



