Fenerbahçe-Beşiktaş son dakika! 3 isim sınırda

Fenerbahçe’de kart sınırında bulunan Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde Rize’de Çaykur Rizespor ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler.

Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı, “Aman dikkat. Takımı mecbur kalmadıkça yalnız bırakmayın. Bu bize sezon başından bu yana pahalıya mal oldu. Ona göre davranın” ifadesini kullandığı bildirildi.

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