Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Son 3 yılın şampiyon Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Basketbolda çarşamba günü oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla sezonun ilk hava atışı yapılmıştı. Takımın başına Ergin Ataman’ı getiren Anadolu Efes’in, Obra’lı Fenerbahçe’yi yenmesiyle sonuçlanan müthiş maçın üzerinden 2 gün geçti ki, şimdi de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Yine sahnede, son 3 yılın şampiyonu Fenerbahçe, Milli Takım coachu Ufuk Sarıca’yla yollarını ayıran ve takımın başına Karadağlı Dusko Ivanovic’i getirerek değişime giden Beşiktaş Sompo Japan daha ilk haftada kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 17:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.
Fener’in istikrarlı kadrosu
Büyük bir değişikliğe gitmeden, kadrosuna ufak tefek dokunuşlar yapan ve Tyler Ennis ile Joffrey Lauvergne’i alan Fenerbahçe, hazırlık döneminde de oynadığı maçlarda verdiği görünümle iyi bir izlenim verdi. Sarı- Lacivertliler’in en büyük avantajı istikrarlı bir kadroya sahip olması.
Kartal'da yeni bir dönem
Beşiktaş ise 2 yıllık Sarıca dönemini kapatıp, daha önce Türkiye Ligi’ne hiç gelmemiş, ancak tecrübesi yüksek 61 yaşındaki Ivanovic’i antrenörlük görevine getirdi. Bu süreçte, kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Siyah- Beyazlılar transferde; Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimleri aldı.
Fenerbahçe’de Son Durum
Fenerbahçe Ülker, sezonun ilk resmi karşılaşmasını Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes ile oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe, rakibine 62-65 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile en etkili isim oldu.
Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında şu sonuçları aldı:
Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı
Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe
AX Milan 79-74 Fenerbahçe
Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe
Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe
Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan
Fenerbahçe 86-76 CSKA
Fenerbahçe 94-92 Maccabi
Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe
Beşiktaş Sompo Japan’da Son Durum
Siyah beyazlılar, bu yaz takımın başına Sırp çalıştırıcı Dusko Ivanovic’i getirirken, kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.
Beşiktaş Sompo Japan’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Phil Pressey, Kyle Gibson, Kenan Sipahi, Ömer Utku Al, Can Maxim Mutaf, Enes Berkay Taşkıran
Forvetler: Leon Harun Apaydın, Robin Benzing, Erkan Veyseloğlu, Joe Alexander, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı, İbrahim Gülşen
Pivotlar: Ivan Buva, Dusan Cantekin
Beşiktaş, hazırlık döneminde şu sonuçları aldı:
Beşiktaş SJ 70-58 Cibona
Beşiktaş SJ 79-81 Petrol Olimpija
Beşiktaş SJ 78-62 Zlatorog Lasko
Beşiktaş SJ 82-69 KK Sencur
Beşiktaş SJ 66-78 Lokomotiv Kuban
Beşiktaş SJ 88-82 Zenit St. Petersburg
Beşiktaş SJ 82-88 AEK
Beşiktaş SJ 77-80 Afyon Belediyespor
Geçmiş Karşılaşmalar
Fenerbahçe, Beşiktaş'la bugüne kadar 107 lig maçına çıktı ve bu mücadelelerde 66 galibiyet elde etti. Sarı Lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı son 16 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
Bilet fiyatları
Saha içi A-D-G sırası 900 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 800 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 700 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil
Sky Lounge: 165 TL
Kat 1 – 200 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 2 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 120 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 90 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 60 TL
Kat 6 – 55 TL
Kat 6 – Öğrenci Tribünü – 20 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)
Kat 7 – 50 TL