Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan maç sonucu: 78-73

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e kaybederek 2018-19 sezonunu resmi anlamda açan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezondaki ilk derbisinde Beşiktaş Sompo Japan'i konuk etti.

Oldukça çekişmeli geçen maçta Fenerbahçe, rakibini 78-73 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikalık bölümü 7-12'lik skorla geçti. Çeyreğin son bölümünde Sinan ve Guduric ile etkili olan ev sahibi ekip, çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe, 4:37 kala 28-21'lik üstünlüğü yakaladı. Geri dönmeyi başaran Beşiktaş, 1:12 kala 34-35 öne geçen taraf oldu. Kalan bölümde Melli ve Sloukas ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 38-35 önde tamamladı.

Çekişmenin sürdüğü üçüncü çeyrekte 4:05 kala 48-48 eşitlik vardı. Çeyreğin kalan bölümünde Fenerbahçe, farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da periyot 61-58 sona erdi.

Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe, 5:26 kala skoru 70-63 yaptı. Kalan bölümde skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 78-73'lük skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sinan Güler ve Nicolo Melli de 14'er sayıyla maçı tamamladılar.

Beşiktaş Sompo Japan'de Kyle Gibson 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Kenan Sipahi 13, Joe Alexander ve Ivan Buva 11'er sayıyla maçı tamamladılar.