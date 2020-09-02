Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Land Of Legends Cup'ta tüm heyecanıyla devam ediyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor mücadele ettiği futbol turnuvasında ilk karşılaşma Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynandı.

Kadıköy'deki karşılaşmada Fenerbahçe 4-0'lık skorla galip geldi ve finale yükselme şansını elde etti. Antalyaspor ise üçüncülük karşılaşması için mücadele verecek.

Land Of Legends Cup'ta ikinci karşılaşma Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynandı ve Sivasspor, uzatmalarda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Beşiktaş ise üçüncülük maçı için Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Taraftarların takımlarının performansını yeni sezon öncesi yakından takip edebileceği Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-smart Go’da!

LAND OF LEGENDS FUTBOL TURNUVASI MAÇLARI PROGRAMI

4 EYLÜL CUMA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR ( SPOR SMART 77.Kanal)

5 EYLÜL CUMARTESİ FİNAL MAÇI

FENERBAHÇE- SİVASSPOR ( SPOR SMART 77.Kanal )