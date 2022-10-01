Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 8’inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak.

İSTANBUL, (DHA)



