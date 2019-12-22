Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Adem Ljajic yıkıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir karar alan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, Sırp yıldız Adem Ljajic'i kulübeye çekti. Bu karardan hoşnut olmayan Adem Ljajic'in karşılaşma öncesi moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

22 Aralık 2019, Pazar 19:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Adem Ljajic yıkıldı

Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi radikal bir karar aldı. Bu sezon gösterdiği etkisiz performansla tepki çeken Adem Ljajic, derbi maçta yedek soyundu.

Son dönemdeki futboluyla eleştirilen Ljajic’i yedek soyunduran Avcı, Galatasaray derbisindeki orta saha dizilişini sahaya sürdü. Maç öncesi yedek kulübesinde tek başına oturan 28 yaşındaki oyuncunun bu kararın ardından moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

Atiba-Elneny ikilisini ön liberoda oynatan Avcı, Diaby’yi ise sağ kanattan çekerek Adem Ljajic’in oynadığı bölgeye çekti. Ljajic’in yerine ise Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ilk 11’de şans buldu.

Murat Akbaş

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