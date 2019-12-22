Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Adem Ljajic yıkıldı

Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi radikal bir karar aldı. Bu sezon gösterdiği etkisiz performansla tepki çeken Adem Ljajic, derbi maçta yedek soyundu.

Son dönemdeki futboluyla eleştirilen Ljajic’i yedek soyunduran Avcı, Galatasaray derbisindeki orta saha dizilişini sahaya sürdü. Maç öncesi yedek kulübesinde tek başına oturan 28 yaşındaki oyuncunun bu kararın ardından moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

Atiba-Elneny ikilisini ön liberoda oynatan Avcı, Diaby’yi ise sağ kanattan çekerek Adem Ljajic’in oynadığı bölgeye çekti. Ljajic’in yerine ise Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ilk 11’de şans buldu.

Murat Akbaş

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