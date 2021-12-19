Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müthiş derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe , lider Trabzonspor’un 15 puan gerisinde, Beşiktaş ise 18 puan geriden geliyor. Son olarak Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın koltuğu derinden sallanıyor. Galatasaray galibiyetiyle kredisini uzatan Portekizli, bir derbi zaferiyle daha en azından devre arasını görmek istiyor. Beşiktaş ise Sergen Yalçın’la yolları ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçta Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı. Takımın başındaki geçici antrenör Önder Karaveli, derbide de Kartal’ı zafere taşımaya çalışacak.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Nazım, Sosa, Crespo, Samuel, İrfan Can, Mesut, Berisha

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Rakamlarla Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi:

■ Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 351 derbi nin 133’ünde Sarı- Lacivertliler, 124’ünde ise Beşi ktaş kazandı. 94 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 497, Beşiktaş ise 442 ke z gol sevinci yaşadı.

■ Sarı-Lacivertliler bu sezon Kadıköy’de oynadığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

■ Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

■ Fenerbahçe, ligde en çok maçların son 15 dakikasında tehlikeli oluyor. Kanarya, 26 golün 9’unu bu süre çte kaydetti. 76. dakika ve sonrası aynı zamanda Sarı-Lacivertliler’in en fazla gol yediği bölüm: 5 gol.

■ Siyah-Beyazlılar, ligde ikinci yarıların ilk 15 ve son 15 dakikasında 6’şar kez ağları sarstı. Kara Kartal, maçların son 15 dakikasında ise kalesinde tam 9 gol gördü.

■ Fırat Aydınus’un iki takım arasında yönettiği 12 maçta 4 Fenerbahçe, 4 Beşiktaş galibiyeti çıktı, 4 karşılaşmada kazanan olmadı. Sarı-Lacive rtli oyunculara 29 sarı ve 5 kırmızı, Siyah-Beyazlılar’a ise 28 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı. Aydınus ayrıca Fenerbahçe lehine 2 penaltı verdi.

■ Türk futbol unun iki devi, aralık ayında 32 kez karşı karşıya geldi: Fenerbahçe 12, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 11 maç berabere tamamlandı.

Vitor Pereira stratejiyi belirledi

Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte Beşiktaş’ın özellikle son dönemdeki maçlarını mercek altına aldı. Pereira, sıkıntılı bir süreç geçiren ve teknik direktör değişimi yaşayan ezeli rakip karşısında sahaya yansıtılacak stratejiyi belirledi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını teknik kapasitesi ve pas becerisi yüksek olan Sosa, Mesut, İrfan gibi isimlerden kurmayı planlıyor. Bu oyunculara son haftaların formda ismi Crespo da eşlik edecek. Topa sahip olacak bir oyun planı tercih edecek Pereira, bu nedenle ileri uçta da büyük ihtimalle Mergim Berisha’ya forma verecek.

‘Maçın hakimi olalım’

Vitor Pereira, dün yapılan son idmanda öğrencileriyle konuşarak, “50 bin taraftarımız önünde, maça hükmeden bir anlayışla oynamalıyız. Topa sahip olup, hızlı bir şekilde dolaştırmanızı istiyoruz. Bu sayede hem rakibimizi erkenden yorabiliriz, hem de ne kadar hızlı paslaşırsak savunmanın dengesini de o kadar çok bozarız. Beşiktaş’a, maçın hakimi olacağımızı hissettirmeliyiz. Savunmada ise Gaziantep maçındaki gibi hatalar yapmaz ve kendi standardımızı yakalarsak, zaten başarılı oluruz” diye konuştu.

Mesut Özil son derece iddialı

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı, Beşiktaş derbisi öncesinde son derece iddialı. Mesut Özil, Gaziantep karşısında hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, “Olmayacak bireysel hatalar yaptık. Bunun faturası da ağır oldu. Zirveyle puan farkını 9’a indirmek için çıktığımız maçı kaybettik. Ancak bu hatalardan dersimizi aldık. Takım olarak bunları tekrarlamayacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbilerin çok farklı bir havada geçtiğini söyledi.

‘Taraftar arkamızda olacak’

Mesut, “Galatasaray derbisinden önce ligde 4 maçlık kazanamama serimiz vardı. Kısacası kötü bir durumdaydık ama ezeli rakibimizi gidip deplasmanda yendik. Şimdi yine sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gaziantep yenilgisinin üzerimizdeki etkisi büyük oldu. Bu kez de Beşiktaş derbisi var. İnanıyorum ki yine bir derbi galibiyetiyle moral bulup, bir şekilde zirveye tutunmayı başaracağız” ifadelerini kullandı. Mesut, zorlu mücadelede taraftarların kendilerine vereceği desteğin de önemli olduğunun altını çizdi.

Dev maç kapalı gişe

23 Şubat 2020... Ülker Stadı’nın tamamen dolu olduğu son derbi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maçtı. Koronavirüs salgını nedeniyle önce taraftarların maçlara girişi yasaklandı, ardından belli oranda seyircinin stada alınmasına izin verildi. 9 Kasım’dan itibaren ise tribünler tamamen açıldı. Aradan geçen yaklaşık 22 ayın ardından Kadıköy bir kez daha bir derbide stadın tamamı dolu olacak! Bu akşam Beşiktaş ile oynanacak dev mücadele için genel satışa çıkartılan 47 bin 834 biletin tamamı dün itibarıyla tükendi. Derbi, Ülker Stadı’nda uzun bir aradan sonra alışık olduğumuz muhteşem derbi atmosferinde oynanacak.

Görsel şölen

Taraftar grupları Beşiktaş maçı için günler öncesinden özel hazırlıklar yaptı. Dev kapışmada tribünlerde muhteşem görsel şölenler olacağı öğrenildi. Ayrıca stadın dört bir yanı Sarı- Lacivertli pankartlarla donatılacak. İlk düdükten itibaren Fenerbahçe, arkasına yaklaşık 50 bin taraftarının desteğini alarak mücadele edecek. Derbide, Beşiktaş taraftarı olmayacak.

Yedek kulübesi çok güçlü

Mert Hakan ve Enner Valencia’nın sakatlığı geçti, İrfan Can Kahveci’nin ise cezası bitti. Vitor Pereira, Beşiktaş karşısında uzun bir aradan sonra çok geniş bir kadroya sahip olacak. Portekizli teknik adamın 11 tercihine bağlı olarak değişme ihtimali olsa da kulübede Mert Hakan, Valencia, Zajc, Gustavo, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun gibi hamle şansı bulunacak.

Tisserand belirsizliği

Fenerbahçe’de derbi öncesi sakat olan Altay Bayındır’a Ferdi Kadıoğlu eklenmişti. Bu ikilinin yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand’ın durumu ise belirsiz. Kongolu savunma oyuncusunun derbide kadroda olup olmayacağı, maç saatine doğru netleşecek. Tisserand’ın kadroya alınsa bile maça kulübede başlaması ve Serdar Aziz’in ilk 11’de olması bekleniyor.

Nazım Sangare göreve hazır

Milli futbolcu, en son, Frankfurt ile oynanan ve 1-1 sona eren Avrupa Ligi’ndeki son grup maçında 11’de görev yapmıştı. Ligde ise 4 karşılaşmanın 3’ünde yedek bekleyip, Rize karşısında son 9 dakikada şans bulan Nazım, derbide hocasından forma bekliyor. Ferdi Kadıoğlu’nun yokluğunda Pereira, sağ çizgide 27 yaşındaki öğrencisini görevlendirebilir.

Ferdi’nin gözü Malatyaspor maçında

Yıldız futbolcunun adalesinden yaşadığı sakatlık herkesi korkuttu. Ferdi’nin sol üst arka adalesinde yırtık şüphesi vardı. Ancak çekilen MR’da, başarılı oyuncunun kastendon bileşkesine yakın grade 1-2 zorlanma tespit edilmişti. Bu haber, herkese rahat bir nefes aldırdı. Ferdi Kadıoğlu’nun hedefi, 26 Aralık’ta Yeni Malatya ile oynanacak 20. hafta maçına yetişmek.

Beşiktaş'ın kozu hücum hattı

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, zorlu mücadeleye büyük motivasyonla çıkacak. Ligde ve Avrupa’da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın’la yolların ayrılması sonrasında Kayserispor karşısında reaksiyon gösteren oyuncular, sahasından 4-2’lik zaferle ayrılmıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında özgüvenli görüntüler sergileyen futbolcular, derbiyi kazanıp çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik ekip özellikle takımın etkili hücum hattına güveniyor.

Skor peşinde olacaklar

Kayserispor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Michy Batshuayi, bu akşamki müsabakada Kara Kartal’ın en önemli ismi olacak. Dev maça iyi bir şekilde hazırlanan Belçikalı futbolcu, gollerine bu akşam da devam etmek için elinden geleni yapacak. Hücum hattında görev yapacak diğer isimler; Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic de maç boyu hem skor kovalayıp hem de Batshuayi’ye pozisyon yaratmaya çalışacak.

Önder Karaveli zafer istiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takım’ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. Takım, idman sonrasında kampa girdi.

İlk yarı sonuna kadar devam

Oyuncularıyla antrenman sonrasında bir toplantı yapan teknik direktör Önder Karaveli, derbiye zafer için çıkacaklarını söyledi. Oyuncuların özgüvenli görüntülerinden memnun olan Karaveli’nin, derbiyi de kazanıp ligin ilk yarısının sonuna kadar takımın başında kalmayı hedeflediği kaydedildi. Yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim de Karaveli’nin bir süre daha devam etmesine olumlu bakıyor.

Takımda cezalı isim kalmadı

Kartal’da Kayserispor maçında cezalı oldukları için oynamayan Necip, Josef ve Welinton, Fenerbahçe derbisinde kadroya geri dönüyor. Bu 3 isimden Josef de Souza’nın maça ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Welinton ve Necip’in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş’ta 4 eksik var

Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N’Koudou maç kadrosunda yer alamayacak. Topla çalışmalara iki gün önce başlayan Alex Teixeira henüz hazır olmadığı için kadroya alınmadı. Kenan Karaman da Kartal’da kadroda olmayacak isimlerden. Önceki günkü antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası burnu kırılan Umut Meraş ise kafileye dahil edildi.

Cyle Larin’e özel uyarı

Siyah-Beyazlılar’da 3 sarı kartı bulunan Cyle Larin, bu akşam ilk 11’de başlayacağı Fenerbahçe maçında sarı kart görmesi durumunda 18’inci haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı olacak. Bu durumdan dolayı teknik ekipten özel olarak uyarı alan Larin’den, gereksiz sertliklerden ve hakemle diyalogdan kaçınması istendi.