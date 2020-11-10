Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Milli Takımlara verilen araya iki takımda mağlubiyet ile moralsiz girmişti. Süper Lig'in 9, 10 ve 11. hafta maç programları TFF tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından 10. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de netleşti. Futbol severlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş maçının günü, saati ve tüm detayları haberimizde...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Süper Lig 9. hafta maç tarihleri

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

10. hafta

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11. hafta

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)



