Süper Lig'de 16. haftanın en önemli maçında derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk potasından kopmak istemiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise Kadıköy deplasmanında kazanarak rakibiyle farkı açmak ve Sivasspor'a biraz daha yaklaşmanın peşinde.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Cüneyt Çakır yönetecek!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik!

Fenerbahçe'de derbi mücadelesi öncesi Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Moses sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Nkodou sevinci!

2 haftadır tedavisi devam eden N’Koudou’nun yapılacak kontroller sonrası takıma dönmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun formasına kavuşmak için çalışmalarını arttırdığı öğrenildi. Victor Ruiz ise hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkıyor.

Fiziksel olarak takımın gerisinde olan İspanyol stoperin, özel çalışmalara da başladığı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın sağlık ekibi ve atletik performans departmanından gelecek raporlara göre N’Koudou ve Ruiz hakkındaki kararını vereceği ifade edildi. Beşiktaş’ta sakatları devam eden Douglas ve Dorukhan ise derbide forma giyemeyecek.