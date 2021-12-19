Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş 'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ya 3-2 kaybeden ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligdeki 5 maçlık kötü gidişata Kayserispor karşısında son veren Beşiktaş ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp 2'de 2 yapmak istiyor. Kadıköy’deki dev kapışmada tribünler tıklım tıklım dolacak, Ülker Stadı uzun bir aradan sonra harika bir derbi atmosferine sahne olacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Nazım, Sosa, Crespo, Samuel, İrfan Can, Mesut, Berisha

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Rakamlarla Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi:

■ Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 351 derbi nin 133’ünde Sarı- Lacivertliler, 124’ünde ise Beşi ktaş kazandı. 94 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 497, Beşiktaş ise 442 ke z gol sevinci yaşadı.

■ Sarı-Lacivertliler bu sezon Kadıköy’de oynadığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

■ Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

■ Fenerbahçe, ligde en çok maçların son 15 dakikasında tehlikeli oluyor. Kanarya, 26 golün 9’unu bu süre çte kaydetti. 76. dakika ve sonrası aynı zamanda Sarı-Lacivertliler’in en fazla gol yediği bölüm: 5 gol.

■ Siyah-Beyazlılar, ligde ikinci yarıların ilk 15 ve son 15 dakikasında 6’şar kez ağları sarstı. Kara Kartal, maçların son 15 dakikasında ise kalesinde tam 9 gol gördü.

■ Fırat Aydınus’un iki takım arasında yönettiği 12 maçta 4 Fenerbahçe, 4 Beşiktaş galibiyeti çıktı, 4 karşılaşmada kazanan olmadı. Sarı-Lacive rtli oyunculara 29 sarı ve 5 kırmızı, Siyah-Beyazlılar’a ise 28 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı. Aydınus ayrıca Fenerbahçe lehine 2 penaltı verdi.

■ Türk futbol unun iki devi, aralık ayında 32 kez karşı karşıya geldi: Fenerbahçe 12, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 11 maç berabere tamamlandı.

Kapalı gişe!

23 Şubat 2020... Ülker Stadı’nın tamamen dolu olduğu son derbi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maçtı. Koronavirüs salgını nedeniyle önce taraftarların maçlara girişi yasaklandı, ardından belli oranda seyircinin stada alınmasına izin verildi. 9 Kasım’dan itibaren ise tribünler tamamen açıldı. Aradan geçen yaklaşık 22 ayın ardından Kadıköy bir kez daha bir derbide stadın tamamı dolu olacak! Bu akşam Beşiktaş ile oynanacak dev mücadele için genel satışa çıkartılan 47 bin 834 biletin tamamı dün itibarıyla tükendi. Derbi, Ülker Stadı’nda uzun bir aradan sonra alışık olduğumuz muhteşem derbi atmosferinde oynanacak.

Görsel şölen

Taraftar grupları Beşiktaş maçı için günler öncesinden özel hazırlıklar yaptı. Dev kapışmada tribünlerde muhteşem görsel şölenler olacağı öğrenildi. Ayrıca stadın dört bir yanı Sarı- Lacivertli pankartlarla donatılacak. İlk düdükten itibaren Fenerbahçe, arkasına yaklaşık 50 bin taraftarının desteğini alarak mücadele edecek. Derbide, Beşiktaş taraftarı olmayacak.