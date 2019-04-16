Fenerbahçe - Beşiktaş kadın basketbol derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Potada kadınlarda derbi heyecanı yaşanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş kadın basketbol derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe’nin Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligde normal sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler ile 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off’ta eşleşmişti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında normal sezonda oynanan 2 karşılaşmayı da sarı-lacivertliler kazandı.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 2. karşılaşma 20 Nisan Cumartesi günü BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde oynanacak.