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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

29 Eylül 2022, Perşembe 19:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

DHA

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