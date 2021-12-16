Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.,

Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus