Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine büyük ilgi

Kadıköy’de derbilere bayram havasında hazırlanan Fenerbahçeli taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı tamamen dolarken, Sarı-Lacivertli taraftarlar sezonun Kadıköy’deki ilk derbisinde takımlarına destek oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında maraton üst tribününde üzerinde ‘Sarı Kanaryalar’ yazan dev Fenerbahçe bayrağı açtı. 44 bin 526 kişi mücadeleyi yerinde izledi. Maçın başından sonuna kadar desteğini bir an olsun eksiltmeyen Fenerbahçe taraftarı da takımı gibi tam not aldı.

Sarı-Lacivertliler, ligde 17 Nisan 2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği tarihi karşılaşmada aldığı 4-3’lük mağlubiyetten sonra Kadıköy’de büyük maç kaybetmedi. Kanarya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaştığı son 49 karşılaşmada (dünkü maç dahil) 26 galibiyet ve 23 beraberlik aldı.

Siyah giyinen adamlar

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-Beyazlılar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Taraftarlar, Ülker Stadı’na toplu halde getirildi. Siyah-Beyazlı taraftarların birçoğu da siyah giyinip geldi. Beşiktaşlılar’ı taşıyan otobüslerden birinin camlarının kırıldığı öğrenildi. Emniyet güçleri, 4 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı.