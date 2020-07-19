Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 2’si zorunlu 3 değişiklikle çıktı

Süper Lig’in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11’ine göre sahaya 2’si zorunlu 3 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan ile Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor mücadelesinde profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11’de boy gösteren Ömer Faruk Beyaz ise maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine cezası biten Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu’na şans tanıdı.

Beşiktaş derbisinde kalede Altay Bayındır görevlendirilirken savunma hattı Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluşturuldu.

Orta ikilide Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci’yi tercih eden sarı-lacivertli teknik heyet, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç’ü oynattı. Santrfor arkasında Emre Belözoğlu’na forma verilirken ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.

Gustavo kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesinde Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo şanssızlığı yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran 32 yaşındaki futbolcu, yaşadığı hafif sakatlığı sebebiyle derbi maçın kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç de derbide forma giyemedi.