Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Caner Erkin'e tepki
Son dakika haberi... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin, Kadıköy'de ıslıklandı. Fenerbahçeli taraftarlar, bir dönem Sarı Lacivertli ekipte forma giyen tecrübeli oyuncu aleyhinde uzun süre tempo tuttular.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi son dakika... Fenerbahçe taraftarları maç öncesinde Caner Erkin, aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Derbi maç öncesince iki takım oyuncuları ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil zemine çıkmasının ardından Caner Erkin, uzun süre tepkilere maruz kaldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu aleyhinde uzun süre tempo tuttular.
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