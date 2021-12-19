Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbi mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligin 16’ncı haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Pereira, Ferdi Kadıoğlu ve Tisserand'a sakatlıkları sebebiyle görev vermezken, Gustavo ve Serdar Dursun'u yedek soyundurdu. Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Zajc ve Berisha'ya ilk 11'de forma verdi. Sarı-lacivertli ekipte; kalede Berke Özer, savunma üçlüsünde Kim Min-jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai, orta ikilide Crespo ve Zajc, kanatlarda Osayi-Samuel ve Novak, hücum üçlüsünde ise Rossi, Mesut Özil ve Berisha yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyonu bulunan Tisserand, derbi mücadelede forma giyemedi.

MEYER VE BURAK KAPACAK KADRODA YER ALMADI

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Max Meyer ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Teknik direktör Pereira’nın kararı doğrultusunda bu iki oyuncu Beşiktaş mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

İRFAN CAN, VALENCIA VE MERT HAKAN YEDEK

Sarı-lacivertli ekipte 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Pereira’nın karar doğrultusunda üç futbolcu, derbi karşılaşmada yedek kulübesinde yer alarak forma bekledi.

VALENCIA 5 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe’de Enner Valencia, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Ligde en son 30 Ekim tarihindeki İttifak Holding Konyaspor maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Valencia, sonrasında oynanan 5 karşılaşmada görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, 5 maç sonra Beşiktaş işe oynanan derbi maçta takımdaki yerini aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-laciverti taraftarlar, Ülker Stadyumu’nu tamamen doldurdu.