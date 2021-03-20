Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak derbide Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.







