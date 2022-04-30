Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.

İHA