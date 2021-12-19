Fenerbahçe - Beşiktaş | Attila Szalai: Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından hayal kırıklığı içinde olduklarını belirtti, ''Bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Bugün kazanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum.'' dedi.
Süper Lig 'in 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Macar stoper Attila Szalai, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Szalai, şu ifadeleri kullandı:
'Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz'
''Maalesef bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Bugün kazanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. İleriyi düşünmek durumundayız. Daha da sıkı çalışmalıyız. İyi bir takımız. Mantalitemiz daima savaşmak üzerine.''