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Fenerbahçe - Beşiktaş | Attila Szalai: Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından hayal kırıklığı içinde olduklarını belirtti, ''Bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Bugün kazanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum.'' dedi.

19 Aralık 2021, Pazar 22:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Beşiktaş | Attila Szalai: Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz

Süper Lig 'in 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Macar stoper Attila Szalai, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Szalai, şu ifadeleri kullandı:

'Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz'

''Maalesef bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Bugün kazanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. İleriyi düşünmek durumundayız. Daha da sıkı çalışmalıyız. İyi bir takımız. Mantalitemiz daima savaşmak üzerine.''


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