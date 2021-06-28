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Fenerbahçe, Berke Özer ile yola devam edecek

Fenerbahçe haberi... Geçtiğimiz 2 yıl Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır ile forma rekabetine girecek.

28 Haziran 2021, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Berke Özer ile yola devam edecek

Gelecek sezon da Fenerbahçe 'de yerli kaleci geleneği sürecek. Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır'ın partneri olacak. Daha önce oynama şartı ile Sarı-Lacivertli kulüpte kalmak isteyen Berke Özer'in bu ısrarından vazgeçtiği, teknik adamın seçimine saygılı olacağını bildirdiği öğrenildi. Berke, Altay gibi bir kaleci ile rekabet içine girmenin kendisine çok şey kazandıracağını da ifade etmişti. 


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