Fenerbahçe Benzia'yı göndermek istiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yassine Benzia, devre arası transfer döneminde takımdan gönderilmek isteniyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre beklentileri karşılayamayan oyuncunun kulübüne dönmesi bekleniyor.

22 Aralık 2018, Cumartesi 08:01
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Fenerbahçe Benzia'yı göndermek istiyor!

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Yassine Benzia gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Cezayirli futbolcunun yeni teknik heyetin de planları içerisinde olmadığı ve devre arasında kiralık anlaşmasının sonlandırılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Fransız basınına yansıyan haberlerde de oyuncunun Fenerbahçe yönetimi tarafından gönderilmek istendiği aktarıldı. Benzia'nın sezon arasında Lille dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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