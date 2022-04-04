MENÜ

Fenerbahçe Beko'ya sakatlık şoku! Marko Guduric oyuna devam edemedi

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte mücadelenin 2. çeyreğinde ayak bileğinden sakatlanan yıldız basketbolcu Marko Guduric oyuna devam edemedi.

04 Nisan 2022, Pazartesi 22:04 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe Beko'ya sakatlık şoku! Marko Guduric oyuna devam edemedi

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlanan yıldız basketbolcu Marko Guduric oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 2. çeyreğinde girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Marko Guduric, topallayarak kenara geldi. Oldukça üzgün gözüken basketbolcu tedavisi için doğrudan soyunma odasına gitti.

Djordjevic'ten açıklama

Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, devre arasında verdiği röportajda Marko Guduric ve ve sakatlığı için üzgün olduğunu belirtti.

İlgili Haberler
Son dakika! Galatasaray'a derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...