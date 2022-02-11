Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında ASVEL ile oynadığı maçta elinden sakatlanan ve ameliyat geçiren Nando De Colo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile antrenmanlara başladığını duyurdu.

Yıldız basketbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kırık bir elden sonra, son birkaç hafta içinde Covid ve sırt sakatlığı. Sonunda bugün takımla tekrar çalışma fırsatı buldum. Harika bir his."

Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 17. haftasında ASVEL ile oynadığı maçta sakatlanan Nando De Colo'nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana geldiği duyurulmuş ve basketbolcu ameliyat olmuştu.

Nando De Colo'nun paylaşımı şu şekilde:





İlgili Haberler Polonya ekibi Cracovia Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna kattı











