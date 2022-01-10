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Fenerbahçe Beko'ya Marial Shayok'tan kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya Marial Shayok'tan kötü haber. Kanadalı basketbolcunun bugün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdiği ve tedavi sürecinin 4 hafta süreceği açıklandı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 20:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko'ya Marial Shayok'tan kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya Marial Shayok'tan kötü haber. Kanadalı basketbolcunun bugün yapılan antrenmanda sol omzundan sakatlık geçirdiği açıklandı.

Shayok'un durumunun dört haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’nun Kanadalı oyuncusu Marial Shayok, bugün yapılan takım idmanında sol omzundan sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun bugün çekilen MR’ında labrum lezyonu saptanmıştır. Marial Shayok’un durumu dört haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."

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