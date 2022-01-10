Fenerbahçe Beko'ya Marial Shayok'tan kötü haber. Kanadalı basketbolcunun bugün yapılan antrenmanda sol omzundan sakatlık geçirdiği açıklandı.
Shayok'un durumunun dört haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko’nun Kanadalı oyuncusu Marial Shayok, bugün yapılan takım idmanında sol omzundan sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun bugün çekilen MR’ında labrum lezyonu saptanmıştır. Marial Shayok’un durumu dört haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."