Türk Telekom ile oynadıkları Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Joffrey Lauvergne'nin durumu netlik kazandı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız basketbolcunun Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyeceği duyuruldu.
Açıklama şu şekilde:
"16 Şubat Cumartesi günü (dün) Türk Telekom ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı sakatlık yaşayan sporcumuz Joffrey Lauvergne, bu akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecektir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."