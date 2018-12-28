Fenerbahçe Beko'ya Kostas Sloukas'tan kötü haber
Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Yunan yıldız Kostas Sloukas'ın rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun finalistlerinin karşı karşıya geleceği zorlu maç öncesi Fenerbahçe'ye Yunan yıldızı Kostas Sloukas'tan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı, geçirdiği boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 13 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu; 11.4 sayı, 4.8 asist ortalamalarıyla takımın önemli isimlerinin başında geliyor.
https://twitter.com/FBBasketbol/status/1078683878859202567