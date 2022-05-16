ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko sakatlanan Dyshawn Pierre'in son durumunu paylaştı. Yıldız futbolcunun sol bacak hamstring kasında yırtık saptandığı aktarıldı.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko’nun 15 Mayıs Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynadığı Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasında sakatlanan Kanadalı oyuncumuz Dyshawn Pierre'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır.
Dyshawn Pierre’nin durumu 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir.