Turkish Airlines EuroLeague'de sezona yaptığı iyi başlangıca rağmen son dönemde sakatlık sorunlarının da etkisiyle düşüş yaşayan Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarda bulunuyor. Son olarak Kostas Antetokounmpo hamlesini yapan Sarı-Lacivertliler, yeni bir yıldızın peşine düşmüş durumda.

EuroLeague'de mağlubiyet serisi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e ilk 10 maçının 9'unu kazanarak başlamıştı. Sonrasında sakatlık sorunlarının da etkisiyle son 6 maçta 1 galibiyet alınabildi. Saha fark etmeksizin 4 maçlık mağlubiyet serisi varken iç sahada da son 3 karşılaşma kaybedilmiş durumda.

Kostas Antetokounmpo hamlesi

Fenerbahçe Beko, yaşanan sakatlık sorunları ve kötü gidişat sonrası kadrosunu güçlendirmek adına değerli bir transfere imza atmıştı. NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Kostas Antetokounmpo takıma katıldı.

Bologna deplasmanında forma giydi

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kostas Antetokounmpo, EuroLeague'de bu sezon ilk maçına Virtus Bologna deplasmanında çıktı. Sarı-Lacivertliler, son çeyrekteki kötü performansı neticesinde karşılaşmadan 92-88 mağlup ayrılırken Antetokounmpo, süre aldığı bölümde etkili bir performans sergiledi. Yunan uzun, 13 dakika 37 saniye sahada kalırken 4/4 saha içi isabetiyle 8 sayılık katkı yaptı.

Yunan rüzgarı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi başantrenörlük görevine Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Dimitris Itoudis'i getirmişti. Tecrübeli koçun göreve gelişi sonrası Barcelona'dan Nick Calathes hamlesi yapıldı. Son olarak ise Kostas Antetokounmpo takıma katılan bir diğer Yunan oyuncu olmuştu.

Üçüncü Yunan oyuncu yolda

Sarı-Lacivertliler, şimdi ise Kostas Antetokounmpo hamlesi sonrası bir başka Yunan oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. Benzer şekilde NBA'deki takımı tarafından serbest bırakılan yıldız oyuncuya en ciddi taliplerden biri olarak Fenerbahçe Beko gösteriliyor.

Dorsey atağı

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Olympiacos ile oldukça başarılı performans sergileyen Tyler Dorsey için yaz aylarında da devredeydi. Kariyerine NBA'de devam etmek isteyen 26 yaşındaki oyuncu, Dallas Mavericks kadrosuna katılmıştı. Fakat Yunan oyuncu, Dallas'ta istediği şansı bulamadı.

Serbest kaldı

Dallas Mavericks, Tyler Dorsey ile yollarını ayırdı. Yunan yıldız için Avrupa'nın önemli ekipleri devrede...

O teklife ret

Tyler Dorsey, bu sezon EuroLeague'de kurduğu kaliteli kadroyla dikkat çeken Monaco tarafından da isteniyordu. Alessio Teresi'nin haberine göre Dorsey, Monaco'dan aldığı teklifi reddetti. Reddetmesinin gerekçesi olarak ise yarım sezonluk bir öneri sunulmuş olması gösterildi.

NBA'den bir şans daha bekliyor

Aris Barkas'ın haberine göre Tyler Dorsey, Dallas ile yolları ayrıldıktan sonra NBA'de bir şans daha arıyor. Yunan yıldız, 10 günlük kontrat ile bir takımda şans bulmayı umuyor.

En güçlü adaylardan biri Fenerbahçe

Tyler Dorsey'nin NBA'de aradığı şansı bulması pek muhtemel gözükmezken Avrupa'da da Monaco'nun teklifini reddetmesi sonrası iki ekip öne çıkıyor. Eski takımı Olympiacos ve Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, en güçlü adaylar olarak gösteriliyor. Ekonomik anlamda da bu iki takımın muhtemel şartları karşılayabilecekleri aktarılmakta.