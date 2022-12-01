Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'nun yenilmemezliğinde büyük paya sahip. Itoudis'in oyunu iyi gözlemlemesi ve aldığı etkili kararlarla oyuncularını her an maçta kalabilmesi hiç şüphesiz sarı lacivertlilerin galibiyet şifrelerini oluşturuyor.

Obradovicli günlerine dönmek isteyen Fenerbahçe Beko sezon başında Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'i takımın başına geçirmişti. Itoudis'in Türkiye macerası ise Fenerbahçe Beko'yla değil Balıkesir ekibi Banvit ile başlamıştı.

Itoudis Banvit'te ilk kez başantrenörlük yapmaya başlamıştı. Bir dönem Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını da yapan Itoudis şimdi Fenerbahçe Beko ile sezon sonunda kupaları kazanmak istiyor. Itoudis'in sırrının şifresini ise Ajansspor, Erman Kunter ve Yiğiter Uluğ'a sormuş.

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Koç Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko hem Türkiye hem Avrupa'da sezona beşinci viteste başladı. Özellikle Euroleague'de kimsenin beklemediği şekilde 10 maçta 9 galibiyet alan sarı lacivertlilerin başarısının sırrı merak ediliyor.

3. periyotta yumruğunu vuruyor

Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki maçlarına bakıldığında 3. periyotlardaki dominasyonu göze çarpıyor. Sarı lacivertliler, bu sezon sadece İstanbul'daki Maccabi Tel Aviv ve 81-80 yenildikleri Barcelona maçında 3. periyodu yenik kapadı. Barcelona maçı, Fenerbahçe'nin hem Türkiye hem Avrupa'da aldığı tek mağlubiyet.

3. çeyrekte 64 sayı fark

Lider Fenerbahçe Beko ilk 10 maçın üçüncü çeyreklerinde rakip potaya 229 sayı gönderirken, potasında yalnızca 165 sayı gördü. Yani rakiplerine 64 sayı fark attı.

Fenerbahçe'nin Euroleague'de 3. çeyrek karnesi

Yunan Koç Itoudis yönetiminde Fenerbahçe'nin 3. çeyrekte aldığı sonuçlar şöyle...

Itoudis CSKA Moskova'da da yaptı

Fenerbahçe Beko'ya gelmeden CSKA Moskova'yı çalıştıran Itoudis, Rus takımında da 3. periyotlarda rakiplerine üstünlük kurmuştu. CSKA Moskova geçen sezon sürerken Rusya Ukranya savaşı nedeniyle Euroleage'den ihraç edildi. 2020-21 sezonunda ise Itoudis yönetimindeki CSKA, 34 maçlık normal sezonun 25'inde 3. çeyreğini önde bitirmeyi başardı. CSKA, o yıl normal sezonu 24 galibiyet ile 2. sırada tamamladı.

Itoudis devre arasında ne yapıyor?

3. periyotlardaki bu büyük fark, 52 yaşındaki Yunan koç Dimitris Itoudis'in devrede soyunma odasında ne yaptığı sorusunu gündeme getiriyor. Basketbolun önde gelen isimleri Erman Kunter ve Yiğiter Uluğ Itoudis'in sırrını çözümlüyor.





Erman Kunter'e göre analiz başarısı

Türkiye ve Fransa'da birçok takımın yanı sıra A Milli Basketbol Takımı'nda da görev yapan Erman Kunter'e göre Itoudis'in 3. periyot dominasyonunun arkasında ekibinin analiz başarısı var.

"Ne dersen de konsantrasyon bozulur"

"Devre arasında oyuncuları yönetmek zor" diyen Kunter sözlerine şöyle devam ediyor: "Itoudis belli ki oyunu çok iyi okuyor. Bu bir artı, özellikle ilk 20 dakikayı çok iyi okuyor. Soyunma odasına girdikleri an oyuncuların konsantrasyonu bozulur. Orada sen ne kadar konuşursan konuş özellikle devre arasında kısaca hataların özüne değinmen gerekiyor."

"Nokta atışı yapıyor"

Erman Kunter'e göre Itoudis ve ekibi devre arasında nokta atışı yapıyor. Kunter, "Tahmin ediyorum ki Itoudis ve ekibi çok iyi analiz yapıyorlar. Birinci devredeki eksikleri çok iyi değerlendirip devre arasında nokta atışı yapıyorlar. Bence üzerinde durulması gereken konu bu. Motivasyondan ziyade esas önemli olan devre arasında nokta atışı kararlar verebilmek” diyor.

“Kadro mühendisliği başarısı"

Erman Kunter, Fenerbahçe Beko'nun başarısında yatan başka bir faktörünse kadro mühendisliği olduğunu düşünüyor. Deneyimli basketbol insanı, “Itoudis'in aldığı oyuncuların tarzı kendi oyun felsefesine uygundu. Sezon başında bunu yapan takımlar başarılı, yapamayanlar ise şu an için başarısız oldu” diyor.

"Düşüş olacak ama..."

"Bir sezonun 1. maçından 34. maçına kadar aynı çizgide götürmek kolay bir iş değil. Uzun bir sezon, o yüzden mutlaka inişler çıkışlar olacaktır" diyen Kunter, Itoudis'in tecrübesine dikkat çekiyor: "Mühim olan ne kadar kısa sürede toparlandığın. Fenerbahçe iyi bir ritim yakaladı. Bunu ne kadar sürdürürse gerideki takımlarla makası daha da açacaktır.”

"Bir gün birisi çıkıyor, başka gün bir başkası"

Erman Kunter'e göre Fenerbahçe’nin en büyük avantajı, farklı oyunculardan çok büyük katkı alabilmesi. Kunter şöyle konuşuyor: "Bir gün birisi çıkıyor, başka gün bir başkası. Birkaç tane önemli parçaları ve puzzle’da diğer parçaların hepsi değişkenlik gösteriyor.”

Yiğiter Uluğ: Itoudis, rakipleri analiz etmesiyle tanınır

Gazeteci Yiğiter Uluğ ise Yunan Koç Itoudis'in analiz konusundaki başarısına dikkat çekiyor. Uluğ, “Dimitris Itoudis uzun yıllar Panathinaikos’ta Obradoviç’in yardımcılığını yapmış ve onun başarılarına büyük ölçüde katkıda bulunmuş bir isim. Baş antrenörlük kariyerine ülkemizde Banvit’te başlamıştı. Bandırmalılar onu 'salona herkesten önce gelen, herkesten sonra çıkan çok çalışkan bir koç' olarak hatırlıyor. Her zaman rakipleri uzun uzun izleyip analiz etmesiyle tanındı" diye konuşuyor.

"Devre arasında rakibi iyi okuyor"

Uluğ konuşmasına şöyle devam ediyor: "Tabii ki artık Euroleague’de kıdemli bir koç olduğu için, rakip izleme ve analiz görevlerini asistanları arasında paylaştırıyor. Ancak takımının üçüncü çeyreklerde oyuna net bir şekilde ağırlık koymasından da anlaşılacağı üzere, devre arasında rakibi iyi okuyup önlem alabilen ve bu değişiklikleri de oyuncularına aktarabilen bir koç Itoudis.”

"Ateşli motivasyon konuşmaları değil ince ayarlar"

Uluğ'un Itoudis'in 3. periyotlardaki dominasyonu hakkında ise "Üçüncü çeyreklerdeki etkili oyunun altında yatan faktör, soyunma odasında yapılan ateşli motivasyon konuşmaları değil bence… Asıl sebep, takımdaki bütün oyuncuların koçun neler istediğini ve devre arasında yaptığı ince ayarla oyunu nasıl değiştireceğini anlaması…" diyor.

"Fenerbahçe Beko koç takımı oldu

Uluğ, Fenerbahçe Beko’nun bir ‘koç takımı’na dönüştüğüne de dikkat çekiyor. Uluğ, şöyle konuşuyor: "Itoudis'in buu noktada en büyük avantajı, kadroyu büyük ölçüde kendisinin kurmuş olması… Obradoviç sonrasında Fenerbahçe’ye gelen iki koç; Kokoshkov ve Djordjeviç bu şansa sahip olamamışlardı."

"Basketbol zekasına sahip oyuncuları seçti"

Uluğ, Itoudis'in oyun sistemine uygun ve onun istediği detayları sahaya yansıtabilecek basketbol zekasına sahip oyuncuları seçtiğini belirtiyor: "Böylece kısa sürede takımına hâkim oldu ve Fenerbahçe Beko’yu bir 'koç Takımı'na dönüştürdü."



