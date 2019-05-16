Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Jan Vesely ve Nikola Kalinic idmanda
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları soru işareti olan Jan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldılar.
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'undaki Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları soru işareti olan Jan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı.
Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Joffrey Lauvergne, koltuk değnekleriyle geldiği salonda takım arkadaşlarını kenarda oturarak izledi ve destek verdi.