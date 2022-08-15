Fenerbahçe Beko’nun teknik kadrosunda, Başantrenör Dimitris Itoudis’in yanı sıra, tecrübeli çalıştırıcılar Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Sarı Lacivertliler'in ekibinde deneyimli kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yeni sezonun teknik kadrosuna dahil olacak.
Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu teknik kadrosu şu şekilde:
Takım Menajeri: Cenk Renda
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener
Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca