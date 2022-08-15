Fenerbahçe Beko’nun teknik kadrosunda, Başantrenör Dimitris Itoudis’in yanı sıra, tecrübeli çalıştırıcılar Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Sarı Lacivertliler'in ekibinde deneyimli kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yeni sezonun teknik kadrosuna dahil olacak.

Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu teknik kadrosu şu şekilde:

Takım Menajeri: Cenk Renda

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener

Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca