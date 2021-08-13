Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Sezonu 23 Ağustos tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı idmanla açacak ve ardından Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek ekip, toplamda altı hazırlık mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe Beko’nun hazırlık sürecindeki önemli tarihler ve maç programı şu şekilde:

23 Ağustos Pazartesi: Sezon açılışı ve ilk idman

26 Ağustos Perşembe – 3 Eylül Cuma: Topuk Yaylası kampı

4 Eylül Cumartesi: Semt77 Yalovaspor Basketbol hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

11 Eylül Cumartesi: UNICS Kazan hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu – Istanball Cup)

12 Eylül Pazar: Istanball Cup final/üçüncülük maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

16 Eylül Perşembe: Türk Telekom hazırlık maçı (Cevat Soydaş Turnuvası – Bursa)

17 Eylül Cuma: Bahçeşehir Koleji hazırlık maçı (Cevat Soydaş Turnuvası – Bursa)

18 Eylül Cumartesi: Cevat Soydaş Turnuvası final/sıralama maçı (Bursa)