THY Euroleague’nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko fire verdi. Pazar günü Süper Lig’de Bandırma’da oynanan Banvit maçından sürpriz bir yenilgiyle ayrılan Sarı- Lacivertliler, salı günü de çıktığı Moskova deplasmanında Khimki’ye 84-78 kaybetti.

Bu sezon, hem ligde (2) hem de Avrupa’daki (2) toplam 4 yenilgisini de deplasmanda alan Kanarya, ayrıca Euroleague’deki 12 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

İlk maçı kazanmıştık

Fenerbahçe mağlubiyetle başladığı çift maçlı haftanın ikinci mücadelesinde, coach Jasikevicius’un çalıştırdığı Zalgiris Kaunas’ı bugün ağırlayacak. Bu sezon evinde hiç fire vermeyen Kanarya, zirvedeki yerini kaybetmemek adına, taraftarının da desteğiyle Litvanya ekibi karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak. Euroleague’de iki takım arasında oynanan ilk yarı maçında Fenerbahçe deplasmandan 82-75 galip ayrılmıştı.

Salı akşamı Anadolu Efes’e evinde 79-58mağlup olan ve üst üste 3., toplamda da 10. mağlubiyetini alıp 11. sıraya gerileyen Zalgiris, Play-Off iddiasını sürdürmek adına tüm gücünü ortaya koyacaktır.