2 Ocak Pazartesi günü 18.00’da Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.





Fenerbahçe Beko’da son durum

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de son olarak 16. hafta mücadelesinde Virtus Segafredo Bologna’ya konuk oldu. Fenerbahçe Beko, 30 Aralık Cuma günü oynanan mücadelede rakibine 92-88 yenildi. 16. maçlar sonunda 10 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko’da mücadelenin en etkili ismi 26 sayı, 8 ribaund ve 30 verimlilik puanı ile Johnathan Motley oldu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 26 Aralık Pazartesi günü Anadolu Efes’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini bir uzatma bölümünün ardından 93-90 yenerek 12. maçında 10. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre 23’er sayı buldu.

Aliağa Petkim Spor’da son durum:

Burak Gören tarafından çalıştırılan Aliağa Petkim Spor’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kenny Chery, İsmail Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Yiğit Karalar, Murat Meriç Kuntker

Forvetler: Omar Prewitt, Ömercan Engin, Peyton Aldridge, Nusret Yıldırım,

Pivotlar: Jeremy Simmons, Ege Arar, Gökay Hacıoğlu

Koç: Burak Gören

Aliağa Petkim Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 12 maçta beş galibiyet elde etti. Rakibimiz, son olarak 25 Aralık Pazar günü konuk olduğu Tofaş’a 78-65 yenildi. Aliağa’da Omar Prewitt ve Jeremy Simmons 14’er sayı buldu.

Takım İstatistikleri (Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko):

Toplam sayı: 78.58 – 85.17

2 sayı: %55.26 - %57.11

3 sayı: %35.81 - %35.17

Serbest atış: %76.68 – %71.24

Ribaund: 31.25 – 31.42

Asist: 19.25 – 19.17

Top çalma: 6.17 – 6.58

Top kaybı: 11.67 – 10.33

Blok: 2.42 – 1.17





İstatistik Liderleri (Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Omar Prewitt 17.33 - Johnathan Motley 15.90

Ribaund: Peyton Aldridge 8.25 - Tonye Jekiri 7.33

Asist: İsmail Cem Ulusoy 4.60 - Nick Calathes 6.33

Top çalma: İsmail Cem Ulusoy 1.40 – Nigel Hayes-Davis 1.09

Blok: Peyton Aldridge 1.08 – Devin Booker 0.44