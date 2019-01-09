Fenerbahçe Beko’nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 18. haftasında yarın sahasında Litvanya’nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki’ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Zalgiris’in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi’nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.
AA