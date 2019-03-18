Fenerbahçe Beko’nun konuğu Buducnost VOLI

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 27. haftasında yarın Karadağ ekibi Buducnost VOLI’yi konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Avrupa Ligi’nde geride kalan 26 haftada aldığı 22 galibiyetle lider durumda bulunan ve play-off’lara kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonu zirvede bitirmek için Karadağ ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Play-off umudu kalmayan Karadağ ekibi ise 16 takımlı ligde 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, deplasmanda 89-65 kazanmıştı.

AA