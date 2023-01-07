17.6 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşan 30 yaşındaki basketbolcu, SportKlub’a verdiği özel röportajda geniş çaplı açıklamalarda bulundu.





Sakatlık sürecinden NBA kariyerine kadar birçok konudan konuşan Bogdan Bogdanovic, eski takımları Fenerbahçe ve Partizan’ın EuroLeague’deki durumlarına da değindi: “Sakatlıklar sebebiyle uzun süre parkeden uzak kaldım. Bu yüzden basketbol izlemek için çok zaman harcadım. Partizan son derece kaliteli bir takım, bence herkesi yenebilirler. Uyum sağlamaları gerekiyor, ancak bu zaman alan bir şey. Sadece bir yılda takım kurmazsınız. Bu bir süreç. Partizan’ın büyük hedefleri var ve bunlardan birisi playofflara ulaşmak, mümkün olan en üst sırada bitirmek olmalı. Ondan sonrasını göreceğiz.”

“Birçok sürpriz yaşandı. ALBA Berlin ilk birkaç maçta NBA stilinde oynadı. Avrupa’da fark yaratacak bir takım olur mu diye merak ettim. Milano bu mağlubiyet serisinde beni olumsuz anlamda şaşırttı, bunu beklemiyordum. Sonra, Fenerbahçe ligi domine etti ve olağanüstü oynadı. Johnathan Motley ve Scottie Wilbekin sakatlanana kadar her şey saat gibi işliyordu. Keza Calathes de sakatlığı nedeniyle iki veya üç maç oynamadı. Bazı güzel sürprizler var. Avrupa’da basketbol gelişiyor, çok kaliteli oyuncular var. Baskonia NBA tarzı basketbol oynuyor, izlemesi çok ilginç.”

Bogdan Bogdanovic’in diğer açıklamaları şu şekilde: “Her şey yolunda gidiyor. Geçen yıl yaşadığım fiziksel acılara sahip değilim, buna katlanmak zordu. Dürüst olmak gerekirse, ağrılardan kurtulana kadar bana ne kadar sorun çıkardığını bile bilmiyordum. İlk başta çok fazla acı çekmedim ama daha sonra çok yükseldi. İlacı bulamadım, en büyük sorun buydu. Buna ek olarak, ameliyat olma kararını vermek zordu çünkü sakatlığımın ne olduğu tam olarak belirli değil. Yalnızca acı vardı ve gittikçe artıyordu. Bir noktadan sonra bununla başa çıkamadım. ”

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“Dizlerimi ne zaman büksem sorun yaşıyordum. Playofflarda, son maçta bacağımı hiç bükemedim. İlk olarak Fenerbahçe’de canım yanmaya başladı. Daha sonra dizimde tendinit ile ilgili bir sorun yaşadım. Operasyon nihai çözümdü, başka seçeneğim yoktu. İyileşmenin dört ya da beş aydan fazla sürmeyeceği söylendi. Operasyon ciddi, ama o kadar da tehlikeli değildi. Tendonu dikmeye ya da bu tür daha ciddi bir müdahaleye gerek yoktu. Ancak tendonun altındaki soruna neden olan kemik çıkarıldı.”

“Ameliyat kararı alırken her şeyi düşündüm. Yaş, kariyer ve hayattaki diğer şeyler… Daha önce menisküs ameliyatı oldum, ama o küçük bir sorundu. İlk kez ciddi bir yaralanma ile karşılaştım. Bir sürü danışmanım vardı, her birinin kendi görüşü vardı. Emin değildim ve sonra oturup kendi başıma düşünmek zorunda kaldım. Bir karar verdim, arkasında durdum ve hepsi bu kadardı.”

“Alışmaya başladım. Şimdi daha önce yapmak zorunda olmadığım bazı egzersizleri yapmalıyım. Bacağımın güçlenmesi biraz zaman alacak. All-Star’dan sonra yüzde 100’e yakın olmam gerektiğini düşünüyorum; Şu anda 90-95 civarındayım. Bu küçük fark bile kendini belli ediyor.”

“Kendimi özgür hissediyorum. İki ya da üç yıl boyunca bacağımdaki sakatlıkla oynadım ve bunu her zaman vücudumun diğer kısımlarıyla telafi ettim.”

“Bu tedaviyle birlikte kariyerimi genişlettim, bunu böyle görüyorum. Bunu ancak ameliyattan sonra anladım. Buna başıma gelen en iyi şey olarak bakıyorum. Basketbolu çok seviyorum, bu yüzden mümkün olduğunca uzun süre yapmaya çalışacağım. Her sporcunun özü budur – mümkün olduğunca uzun süre dayanmak ve rekabetçi olmak. ”

“Çok iyi bir takımımız var, bulunduğumuz yere geri dönmeye çalışıyoruz. Bence Dejounte’yi getirerek ileriye doğru bir adım attık ve şimdi uyum sağlamak için zamana ihtiyacımız var. Detroit’e karşı (24 Aralık) hepimizin oynadığı bir maçımız vardı. Hepimizin küçük sakatlıkları atlatması ve aynı anda sahada olması gerekiyor. NBA’de tüm takımların en büyük sorunu koordinasyon. Sadece birlikte oynamamız ve sağlıklı olmamız gerekiyor. Hepimizin kalitesi ve tecrübesi var, kimin ne yaptığını biliyoruz, rollere aşinayız. Ortada çok fazla değişiklik yok.”

“NBA’de düşünecek fazla yer ve zaman yok. Zamanla, işlerin hayal ettiğiniz gibi olmayabileceğini fark edersiniz. Her şeyin avantajları ve dezavantajları vardır, sadece anı yaşamalı ve saçmalıklarla uğraşmamalısınız.”

“Jokic hakkındaki haberleri gördüğümde, anormal derecede iyi oynadığına her zaman sevinirim. Sanırım diğerlerinin kabul etmesi gereken kendi oyun tarzını empoze etti. O bir basketbol sihirbazı. Çok verimli oynuyor ve her şeyi çok hızlı okuyor. Eski NBA oyuncularından biri, koçların savunma stratejisi hazırlayamadığı tek oyuncunun Nikola Jokic olduğunu söyledi. Nasıl bakarsanız bakın, onun için bir çözüm yok gibi görünüyor. Ona çözüm üretebileek bir savunmacı yok, böyle bir taktik yok. Gerçekten öyle.”





“Doncic de muhteşem. Onu izlemek zevkli. Şapkanın altından her zaman yeni bir şey çıkarıyor. Yıldan yıla muazzam bir şekilde gelişti, sürprizlerle dolu. Zirve noktasına ulaştığını düşünüyorsunuz, sonra yeni bir şeyle şaşırtıyor. İlk başta onu hafife alıyorlardı veya yeterince tanımıyorlardı. Şimdi oyuna hükmediyor. O bir skorer ama aynı zamanda olağanüstü bir pasör.” (Eurohoops)