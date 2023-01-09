Obradovic döneminde Fenerbahçe Beko’da yardımcı antrenörlük yapan Josep Maria Izquierdo, SportKlub’a verdiği röportajda, efsanevi çalıştırıcıyla ilgili soruları yanıtladı. Araya ayrılığın girdiği dönemde bile ilişkilerinin bozulmadığını dile getiren Izquierde, Obradovic’in Belgrad’da İstanbul’dakinden daha rahat hissettiğini söyledi.





'Belgrad’da İstanbul’dan daha rahat hissettiğini söyleyebilirim'

“İlişkimizde hiçbir şey değişmedi. Zeljko’nun geçen sezon Belgrad’da İstanbul’dan daha rahat hissettiğini söyleyebilirim. Zeljko burada ailesi ve arkadaşlarıyla evde bir araya geliyor, en sevdiği restoranlara gidiyor… Tabiri caizse burada daha rahat. Bu aynı zamanda takıma liderlik etme şekline de dönüşüyor. Fenerbahçe’de durum farklıydı ama ilişkimiz hiç değişmedi. İşimiz ciddi. Akşam yemeğine, öğle yemeğine veya aile ziyaretlerine gittik. İyi arkadaşız ama o gün antrenmanımız veya maçımız varsa, ortada duygular yoktur. İş iştir. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu, 30 yıl önce Badalona’da Zeljko ile çalışmaya başladığımda öğrendiğim ilk şeylerden biri. İşe yarayan bir yöntem.”

Josep María Izquierdo ve Zeljko Obradovic 30 yıl önce Badalona’da tanıştı. İlk başta ortada bir dil engeli vardı.

'Zeljko’nun liderliğinde Avrupa şampiyonu olduk'

“Bir tercümanımız vardı, ama sadece ilk dönemde. Sadece üç ay sonra, Zeljko İspanyolca konuştu. Bence şimdi aynı enerjiye ve aynı tutkuya sahip, ama o zamandan çok daha fazla deneyime sahip. O dönemde Joventut Badalona’da yardımcı antrenörlük yaptım. Ben 1988’de kulübe katıldım, Zeljko 1993’te geldi. Neredeyse aynı kadroya sahiptik ve sonunda Zeljko’nun liderliğinde Avrupa şampiyonu olduk. Zeljko’nun çalışma şekli ilk zamanlarda oyuncularda şok etkisi yarattı.”

Bir anekdot, Zeljko Obradovic’in Joventut Badalona’daki başlangıcını mükemmel bir şekilde çağrıştırıyor.

'Oyuncular bana ‘O delirmiş olmalı!’ der gibi baktılar'

“Sana bir örnek vereceğim. Mükemmel bir Amerikalı oyuncumuz vardı: Cornelius Thompson. Zeljko geldiğinde, Cornelius 32-33 yaşlarındaydı ve dizleriyle ilgili problemleri vardı. İki saatlik düzenli antrenmandan, tam saha baskıya çalışır ve koşardık. Zeljko oyunculara yeni bir egzersiz yaptı. Badalona’daki Pavello Olimpic salonunun nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Çok büyük, 12.500 seyirci kapasiteli. Antrenmandan sonra Zeljko oyunculara şöyle dedi: ‘Merdivenleri görüyor musunuz? İki ya da üç kez yukarı ve aşağı çıkıp ineceğiz.’ Oyuncular bana ‘O delirmiş olmalı!’ der gibi baktılar. Başlangıçta Obradovic’e şöyle dedim: ‘Cornelius’a iyi davranalım, dizleri sorunlu’. Zeljko ise bana şöyle derdi: ‘Anlamıyorsun.’ Doğru, ilk başta anlamadım. Daha sonra fark ettim ve 1994’te tam da böyle şeyler yüzünden Avrupa şampiyonu olduk. Bu arada Cornelius Thompson, Olympiakos’a karşı finalde attığı üçlükle kupayı getirdi.”

Peki, Zeljko Obradovic ve Josep María Izquierdo 20 yıl sonra Fenerbahçe’de nasıl yeniden bir araya geldi?

'Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığında beni aradı'

“Badalona’daki sezonun ardından Zeljko Real Madrid‘e gitti ve ben Joventut’da kaldım. Sonra İtalya’da, Yunanistan’da yollarımız ayrıldı. Ancak, Zeljko’nun Barselona’da bir evi var ve oraya her yaz gelirdi. İletişimde kaldık ve nerede olursa olsun onu ziyaret ettim. Tekrar birlikte çalışmamız gerektiğini söyleyip durduk. Panathinaikos‘taki görev süresini tamamladığında, bir yıl izin aldı ve birkaç aylığına Barselona’ya gitti. Orada tekrar işbirliği yapmanın ne kadar güzel olacağını konuştuk. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığında beni aradı ve yeni bir kulübü olduğunu söyledi. Bana sordu: ‘Benimle çalışmak ister misin?’ Ona eşyalarımı toplamam için bana iki saat vermesini ve İstanbul’a geleceğimi söyledim. Temmuz veya Ağustos 2013’tü. O zamandan beri hep birlikte çalışıyoruz.”

Şu anda Türk Telekom’u çalıştıran Erdem Can, o dönemde Fenerbahçe’de Obradovic, Izquierde ve Androic ile birlikte çalıştı. Erdem Can, kısa bir NBA macerasının ardından kendi takımının başına geçti ve şu anda Ankara ekibiyle müthiş sonuçlar alıyor. Josep Maria Izquierdo’nun da benzer bir hırsı var mı?

'Şu anda Partizan’da ve Zeljko’nun koçluk kadrosunda çalışırken çok rahatım'

“Evet. Ancak şu anda bu durumu tercih ediyorum. Ben aptal değilim, ne tür takımların beni baş antrenör olarak isteyeceğini biliyorum. [Partizan gibi] Üst düzey bir takımda olmayı, EuroLeague’de bulunmayı ve kazanan bir takımda olmayı tercih ederim. Kazanmak günlük yaşamınızı, zihin durumunuzu değiştirir. Kazandığınızda gülümseyerek sokağa çıkarsınız, bu son derece önemlidir. İspanya Ligi’nin en altındaki bir takımın başantrenörü olmaktansa, yardımcı antrenör olarak kazanmayı tercih ederim. Şimdi, Zeljko ile birlikte olmayı tercih ediyorum, ancak gelecekte tekrar başantrenör olmak istiyorum. Zeljko her zaman sadece birkaç sezon daha çalışacağını söyler ve bana ‘Her zaman benimle birlikte çalışacağını düşünme’ der. Şu anda Partizan’da ve Zeljko’nun koçluk kadrosunda çalışırken çok rahatım.”

Koç Izquierdo’nun zengin kariyerinde, hangi basketbolcuyla çalışmak en kolayıydı? Her şeyi “en başından itibaren” anlayan biri var mıydı?

'Oyuncular öncelikle antrenörlerin onlardan bireysel olarak ne istediklerini anlamalı'

“Şanslıydım. Harika oyuncuların bulunduğu takımlarda çalıştım: Jordi Villacampa, Bogdan Bogdanović, Ekpe Udoh, Jan Vesely, Gigi Datome… Onlar sadece harika oyuncular değil, aynı zamanda harika işçiler ve basketbol için doğru zihniyete sahipler. Bu çok önemli. Ancak, hiçbir şey ilk saniyeden itibaren anlaşılmaz. Oyuncular öncelikle antrenörlerin onlardan bireysel olarak ne istediklerini anlamalı, aynı zamanda takıma ne vermeleri gerektiğini de anlamalıdır. Böyle basketbolcularla çalışmak büyük bir keyif.”





Izquierdo’nun birlikte çalıştığı oyuncular arasında basketbola kendini en çok adamış, en tutkulu isim kimdi?

'Bogdan, her antrenman sonrası 500 şut atardı'

“Bogdan Bogdanovic. Daha birçok değerli basketbolcumuz vardı. Gigi Datome, Kostas Sloukas… Ancak Bogdan öne çıkıyor. Öğlen saatlerinde oynanan bir deplasman maçından dönerdik ve sabah altıda kalkardık. Bogdan biraz dinlenir dinlenmez hemen beni arardı: ‘Hey Izqi, hadi biraz şut atmak için salona gidelim. Sadece beni değil, diğer yardımcı antrenörleri de çağırırdı. Her antrenman sonrası 500 şut atardı. Bugün Bogdan’ın bu noktada olması sürpriz değil.” (Eurohoops)