Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Olimpia Milan'a konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da sakat oyuncuların durumu ve İtalya'ya götürülmeyen isimler belli oldu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Jan Vesely ve Kostas Sloukas, sakatlıkları nedeniyle Milano kafilemizde yer almıyor. Tofaş maçında sağ ayak bileği burkulan Marko Guduric ise Milano’ya giden ekip içerisinde yer alıyor ve durumuna maç saatinde karar verilecek."