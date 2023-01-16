Sezon başında Fenerbahçe Beko'nun en heyecan verici transferlerinden biri olan ve Obradovic döneminin de en unutulmaz isimlerinden biri olan 34 yaşındaki Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica'nın sakatlığındaki son durum bir hayli merak ediliyordu.

Transfer olduğu günden bu yana parkelere dönüş süresi merak edilen tecrübeli basketbolcuyla ilgili olarak Fenerbahçe Beko cephesinden bir açıklama geldi. Bjelica'nın yaptığı bireysel antrenman esnasında daha önce sakatlık yaşadığı bacağında ağrı hissettiği ve yapılan kontroller sonucunda baldır bölgesinde ödem tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bir süredir kendisi için belirlenen bireysel idman ve tedavi programını takip eden ve bu süreç kapsamında bu hafta takım idmanlarına dahil olması planlanan Nemanja Bjelica, yaptığı bireysel antrenman esnasında daha önce sakatlık yaşadığı bacağında ağrı hissetmiş ve yapılan kontroller sonucunda baldır bölgesinde ödem tespit edilmiştir.

Sporcumuz, bu bölgedeki ödemin geçmesine yönelik tedavi ve bireysel idman programını takip etmektedir.

Durumu günlük olarak değerlendirilecek olan Nemanja Bjelica’nın önümüzdeki hafta içerisinde kademeli olarak takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır.







