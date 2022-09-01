Fenerbahçe Beko, Sırbistan Milli Takımı’nın EuroBasket 2022 hazırlıkları sürecinde sakatlanan yıldız basketbolcusu Nemanja Bjelica'nın durumu hakkında açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Bjelica'nın Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı ve tecrübeli basketbolcunun kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek tedavi ve hazırlık sürecine devam edileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Başarılı sporcumuz Nemanja Bjelica, Sırbistan Milli Takımı’nın EuroBasket 2022 hazırlıkları sürecinde 13 Ağustos tarihinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşamıştır. Bu tarihten itibaren oyuncumuzun sağlık durumu, sağlık ekibimiz tarafından Sırbistan Milli Takımı sağlık ekibi ile sürekli iletişim halinde kalınarak takip edilmiştir. Nemanja Bjelica, bugün başlayacak turnuva öncesinde, tedavi sürecinde önemli bir bölümü geride bırakmış olmasına rağmen henüz turnuva için gerekli fiziksel seviyeye ulaşamadığına karar verilerek Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuz kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek takımımıza katılacaktır. Bjelica’nın tedavi ve hazırlık sürecine sağlık ekibimizin gözetiminde devam edilecektir."

Fenerbahçe'ye geri döndü

NBA 'de Golden State Warriors ile şampiyonluk yaşayan Sırp yıldız bu sezon 2013-15 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



